Bakan Kurum: İstanbul’da 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz

'Yüzyılın Konut Projesi Programı' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Başakşehir'de gerçekleşti. Tören, 'İlk Evim Projesi' kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi'nde yapıldı. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.'EV SAHİBİ OLMA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YÜREĞİMİZLE ÇALIŞTIK'Törende konuşan Bakan Kurum, bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini belirterek, 'Bundan tam 21 yıl önce zatıaliniz milletimize, yeni 100 bin konutun müjdesini yine böyle bir günde vermiştiniz. O gün 'Bu müjde bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilmiş bir şey değil. Ama biz bunu başaracağız' demiştiniz. Siz bu sözü verdiğinizde dudak bükenler, 'bu iş olmaz, başaramaz' diyenler olmuştu. Ama her zamanki gibi sizin liderliğinizle Türkiye; o konutları söz verdiği tarihte bitirdi, vatandaşlarına teslim etti. O günden bugüne geldiğimizde Türkiye; tarihin en yüksek sosyal konut sayısına, 1 milyon 740 bin yuvaya ulaştı. Bu yolda hiçbir siyasi polemik bizi durduramadı. Hiçbir küresel kriz Türkiye'nin bu başarısına engel olamadı. Çünkü biz, bu milletin evlatları olarak insanımızın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için yüreğimizle çalıştık' dedi.'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİR VATAN MÜDAFAASI OLARAK GÖRDÜK'Bakan Kurum, yıl sonuna kadar tüm depremzedelere evlerini teslim etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, 'Bu eserlerin hiçbiri bizim için sadece birer bina olmadı. Yaptığımız her evin temeline hizmet aşkını, her tuğlanın harcına memleket sevdasını kattık. Annelerimiz deprem korkusu yaşamasın dedik. Yavrularımız güvenle büyüsün dedik. Ve bunun için de kentsel dönüşümü bir vatan müdafaası olarak gördük. Bugün biz bu alanda konuşurken 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz 1 dakika daha evlerine erken girsin diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyor. İzmir'de, Balıkesir'de ve Bilecik'te afet konutlarımız yükseliyor' diye konuştu.'2 MİLYON VATANDAŞIMIZI, GÜVENLİ, DAYANIKLI YUVALARA KAVUŞTURUYORUZ'Bakan Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' adıyla 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha hayata geçirdiklerinin altını çizerek, 'İşte tüm bunlar devam ederken bugün yine millete umut olmaya, yuva kurmaya devam ediyoruz. Hedeflenen konut sayısıyla Yüzyılın Konut Projesini, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 milyon vatandaşımızı, güvenli, dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz. Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz' dedi.'453 BİN KONUT YAPAN GÜÇLÜ İRADENİN SÖZÜDÜR'Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Bugün burada sadece binaların değil, geleceği inşa eden bir devletin, kalbi devletine güven dolu bir milletin hikayesini de yazıyoruz. Biz bu topraklarda evsiz kalanı ev sahibi yapan bir devletiz; biz, bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletiz. Şuna inanın ki verdiğimiz bu söz öyle basit bir söz değildir. Bu söz deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür. İki yıl gibi kısa bir sürede, 453 bin konut yapan güçlü iradenin sözüdür. 'Milletimize hizmet yolunda bize durmak yok' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. İnşallah daha nice yıllar sizin liderliğinizde yüzbinlerce sıcak yuva kurmaya, Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi, bu dev projemizde de temellerimizi atacağız, vatandaşlarımıza yuvalarımızı teslim edeceğiz.TOKİ BAŞKANI SUNGUR: KONUTLARIMIZ ŞEHİRLERİN TARİHİ DOKUSUNA VE İKLİMİNE UYGUN OLACAKTOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da törende yaptığı konuşmada, projenin sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımlarından biri olacağını söyledi. Yatay mimariye uygun olacağını kaydeden Sungur, 'Bu projenin temel amacı barınmayı piyasa ilişkilerinden bağımsızlaştırarak toplumsal refahı ve devletin koruyucu rolünü ön plana çıkarmaktır. Sosyal konutlarımız 81 il ve ilçelerimizi kapsayacak olup şehirlerin tarihi dokusuna uygun, bölgelerin iklimi, coğrafi özellikleri ve kültürümüzü yansıtacaktır. 'Evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut üretilecektir' hedefi doğrultusunda Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı konut projesini gece gündüz demeden çalışarak inşa edeceğiz. Yeni üreteceğimiz konutları süresi içinde vatandaşlarımıza teslim ederek Türkiye Yüzyılı hedeflerine uygun, millet eksenli, Türkiye sevdamızla şehirlerimize yepyeni yaşam alanları kazandıracağız' dedi.Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Evim Projesi' kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtarlarını teslim etti.