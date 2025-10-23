Tacizci tespit edildi! Başarılı gazeteci sosyal medyadan paylaştı

Gazeteci Gizem Gündoğdu, kendisini defalarca rahatsız eden kişiyi sosyal medyada ifşa etmişti. Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekol TV'nin başarılı muhabirlerinden Gizem Gündoğdu, sosyal medya üzerinden bir kişinin tacizine ve peş peşe mesajlarına maruz kalmıştı.

Gündoğdu'ya mesaj atan şahıs, “Bu dünya paramparça olsa da benimle evlilik yapacaksın” diyerek gazeteciyi rahatsız etti. Gündoğdu'nun kişiyi engellemesine rağmen tacizci bu kez farklı hesaplar açarak mesaj göndermeye devam ediyordu.





Gizem Gündoğdu sosyal medya hesabından, “Ben engellemekten bıktım. O, yeni hesap açıp benim, başkalarının hakkında şizofrenik senaryolar kurmaktan bıkmadı. İfşalıyorum, yayın. Yüzünü yeni gösterdiği için şimdi ifşalıyorum. Herkes bu ruh hastasına dikkat etsin.” diyerek tacizciyi ifşa etti.



Başarılı gazeteci sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeleri duyurdu. İşte o paylaşımlar;

Tacizcinin kimliği tespit edildi!



-Sosyal medya üzerinden yaşadığım tacizin ardından ne oldu? Savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Emniyete ifademi ve delilleri verdim.



-Şahısın kimliği tespit edildi. Kısa sürede şahsın kimliğini tespit eden Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosuna teşekkür ederim.



-Tacizciden şikayetçi ve davacı oldum.







'HİÇ KİMSENİN HASTA RUHU BİZİM HAYATIMIZI ENGELLEYEMEZ'

Yıllardır hakarete, şiddete, tacize, tecavüze uğrayan kadınlara susmayın dedim. Yaşam hakkı canilerce elinden alınan kadınların da çıkaramadıkları o ses olmaya çalıştım. Kendim için de susmadım, susmayacağım. Hiç kimsenin hasta ruhu bizim hayatımızı engelleyemez!





