Mansur Yavaş'ın avukatından zehir zemberek sözler! 'Şerefsizlik yapan geberir gider'

Siyaset gündemini sarsan açıklama, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatı Deniz Aksoy’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aksoy, parti içi gelişmelere sert sözlerle tepki gösterdi.Aksoy, “K.K’nin partinin başına geçmesi bir anlam ifade etmez. 0,5 oy alamaz. Memleket Partisi ile devam edilir” ifadelerini kullandı. Açıklamasında parti içindeki bazı isimlere de gönderme yaptığı düşünülen Aksoy’un sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde 24 Ekim önemli bir yer tutuyor. Parti kaynaklarına göre, bu tarihte yapılacak toplantıda 38. Olağan Kurultay’a yönelik iptal davası ele alınacak.Parti yönetimini en çok tedirgin eden diğer 2 olasılığı ise 'mutlak butlan' ve 'ihtiyati tedbir' kararları oluşturuyor.Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti lideri sıfatıyla bugüne kadar attığı tüm imzalar ve aldığı tüm kararlar 'hükümsüz' hale gelecek.Bu senaryo ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçme olasılığı da doğacak.Mahkeme tarafından mevcut yönetimin ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılarak, partiye çağrı heyeti atanma olasılığı da bulunuyor.Bu yönde bir kararın çıkması halinde Özgür Özel ve ekibine tedbiren görevlerinden el çektirilmiş olacak. Çağrı heyeti, ana misyonu doğrultusunda partiyi bir an önce kurultaya taşımakla görevlendirilecek.