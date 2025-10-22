Orta Doğu satrancında kilit rol! ‘Erdoğan merkezi önemini güçlendirdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze barışındaki rolü Batı basınının yakın takibinde. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze anlaşmasını Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğini pekiştiren bir diplomatik başarıya dönüştürdüğünü yazdı.Reuters'ın dikkat çeken analiz haberinde, Türkiye'nin Hamas'la olan bağlarının, bir zamanlar Washington'da hoş karşılanmadığı, ancak değişen dengelerle birlikte Türkiye'nin elini güçlendiren bir hamle haline geldiği vurgulandı.Habere göre, Ankara'nın Hamas üzerindeki etkisi sayesinde imzalanan Gazze ateşkesi Orta Doğu satrancında Türkiye'yi etkin bir aktör haline getirdi. Reuters, bu yeni durumun İsrail'in hiç hoşuna gitmediğini bildirdi.Bölgesel iki kaynak ve iki Hamas yetkilisinin Reuters'a verdiği bilgiye göre Ankara'nın mesajı açıktı: Artık barışın zamanı gelmişti.Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğünü hatırlatarak, 'Türkiye denilen yerden gelen bu beyefendi, dünyanın en güçlülerinden biri. O güvenilir bir müttefik. Ne zaman ihtiyacım olsa yanımda olur.' ifadelerini kullandı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze belgesindeki imzasının, Türkiye'nin Orta Doğu'da üstlendiği merkezi rolünü güçlendirdiğinin altı çizildi.Reuters, anlaşmanın ardından Türkiye'nin bu diplomatik başarının meyvelerini toplamayı hedeflediğini aktardı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı sayesinde Türkiye'nin, ABD ve bölge ülkelerine karşı elini güçlendiren kozlara sahip olduğu vurgulandı.Reuters'a göre Türkiye, elindeki güçlü kartları F-35 savaş uçağı satışlarını yeniden başlatmak, CAATSA yaptırımlarını hafifletmek ve ABD destekli terör örgütü PKK/SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmasının hızlandırılması için kullanabilir.Haberde, 'Trump'tan gelen övgü dolu sözler kalıcı bir iyi niyete dönüşürse, Ankara bu ivmeyi uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları çözmekte kullanabilir.' ifadeleri kullanıldı.Reuters'a göre, Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altı yıl aradan sonra eylül ayında Beyaz Saray'a yaptığı ziyaret ile başladı.Habere göre görüşmede, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönündeki talepler de dahil olmak üzere çözülemeyen birçok konu ele alındı. Ayrıca Suriye konusu da kilit bir gündem maddesiydi. Türkiye, ABD destekli terör örgütü PKK/SDG'ye Suriye ordusuna entegre olması için baskı yapıyor.Reuters, bu çabanın meyve vermeye başlamış gibi göründüğünü, PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin, terör örgütünün Suriye ordusuna katılmasını öngören bir mekanizmanın oluşturulduğunu doğruladığını bildirdi. Haberde, bu gelişmelerin Türkiye açısından stratejik bir zafer olduğu belirtildi.Habere göre, Gazze anlaşması, Türkiye'nin prestijini artıran diğer gelişmelerin ardından geldi. Trump, yılın başlarında Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için Başkan Erdoğan'ı övmüş, ayrıca Türkiye'nin etkisi, 2024'te Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrasında daha da artmıştı.Reuters'ın Türkiye'nin Hamas üzerindeki etkisine ilişkin, 'Ankara'nın Hamas'a sağladığı siyasi ve diplomatik himaye İsrail'le ve bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri gererken, NATO normlarından uzaklaştığı yönünde de algı oluşturmuştu. Ancak Gazze ateşkesi müzakerelerindeki çıkmazı aşmak için Trump, Başkan Erdogan'a yöneldi. Başkan Erdoğan'ın Hamas üzerindeki nüfuzuna güvenen Trump, MİT Başkanı İbrahim Kalın liderliğindeki Türk yetkililer aracılığıyla Hamas'a, ateşkesin hem bölgesel hem de ABD desteğine sahip olduğunu ve bizzat Trump'ın garanti verdiğini iletti.' ifadelerini kullandı.Haberde, Gazze barışına Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgesel gücünü pekiştirdiği vurgulandı. Başkan Erdoğan'ın hamlesinin, İsrail'i ve bazı Körfez ülkelerini rahatsız ettiği bildirildi.Arap siyasal yorumcu Ayman Abdel Nour, şunları söyledi: 'Başkan Erdoğan etkisini genişletmede, fırsatları değerlendirmede, olayları kendi çıkarına çevirmede ve başarıların kredisini almada usta. Körfez ülkeleri, Türkiye'nin Gazze'de lider bir rol üstlenmesinden memnun değillerdi ama aynı zamanda çatışmanın bitmesini, bir anlaşma sağlanmasını ve Hamas'ın geri plana itilmesini istiyorlardı.'Lübnanlı analist Sarkis Naoum ise, Arap ülkelerinin çatışmaların sona ermesinde Türkiye ile ortak çıkarlara sahip olduğunu ancak Ankara'ya verilen bu geniş rolün onları endişelendirdiğini belirtti.Reuters'a konuşan 2 diplomata göre, Türkiye'nin müzakerelere katılımı başlangıçta İsrail tarafından veto edilmişti, ancak Trump müdahale ederek İsrail'e Ankara'nın sürece dahil edilmesi yönünde baskı yaptı.