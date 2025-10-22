  • USD: 41,90 - 41,97
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 22 Ekim'de Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ekleme: 22.10.2025 - 08:31 Güncelleme: 22.10.2025 - 08:35 / Editör: Erhan Şimşek
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 22 Ekim'de Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı raporda, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu, birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklık ve Rüzgar:

Hava sıcaklığı: İç ve kuzey bölgelerde birkaç derece artacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 22 Ekim'de Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor

Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklıklar:

Marmara Bölgesi

İstanbul: 12°C / 20°C – Gece Anadolu Yakası'nda sağanak

Bursa: 11°C / 24°C – Aralıklı sağanak

Çanakkale: 12°C / 21°C – Aralıklı sağanak

Kırklareli: 9°C / 20°C – Çok bulutlu

Ege Bölgesi

İzmir: 15°C / 24°C – Sağanak, yer yer kuvvetli

Manisa: 13°C / 24°C – Kuvvetli yağış bekleniyor

Muğla: 12°C / 21°C – Sağanak yağışlı

Afyonkarahisar: 9°C / 20°C – Öğleden sonra sağanak

Denizli: 13°C / 25°C – Öğleden sonra sağanak

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 22 Ekim'de Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 17°C / 25°C – Öğleden sonra sağanak

Adana: 17°C / 27°C – Yer yer sağanak

Hatay: 15°C / 27°C – Aralıklı sağanak

Isparta: 10°C / 21°C – Gün içinde sağanak

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 8°C / 19°C – Sabah sonrası sağanak

Eskişehir: 9°C / 22°C – Öğleden sonra yağışlı

Konya: 8°C / 21°C – Çok bulutlu

Sivas: 2°C / 19°C – Öğle sonrası sağanak

Batı Karadeniz

Bolu: 6°C / 19°C – Öğleden sonra sağanak

Düzce: 11°C / 22°C – Yağışlı

Sinop: 15°C / 24°C – Bulutlu

Zonguldak: 11°C / 19°C – Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: 11°C / 22°C – Çok bulutlu

Trabzon: 12°C / 20°C – Çok bulutlu

Rize: 10°C / 20°C – Çok bulutlu

Amasya: 6°C / 22°C – Öğleden sonra yağışlı

Doğu Anadolu

Van: 4°C / 15°C – Sağanak, yerel kuvvetli

Bitlis: 3°C / 14°C – Yerel kuvvetli yağış

Erzurum: 0°C / 16°C – Öğle sonrası sağanak

Malatya: 8°C / 20°C – Yağışlı

Kars: -1°C / 15°C – Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 10°C / 22°C – Sağanak ve gök gürültülü yağış

Gaziantep: 11°C / 23°C – Sağanak yağışlı

Mardin: 15°C / 22°C – Çok bulutlu, sağanak

Siirt: 13°C / 20°C – Kuvvetli yağış uyarısı