Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 22 Ekim'de Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı raporda, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu, birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklık ve Rüzgar:
Hava sıcaklığı: İç ve kuzey bölgelerde birkaç derece artacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklıklar:
Marmara Bölgesi
İstanbul: 12°C / 20°C – Gece Anadolu Yakası'nda sağanak
Bursa: 11°C / 24°C – Aralıklı sağanak
Çanakkale: 12°C / 21°C – Aralıklı sağanak
Kırklareli: 9°C / 20°C – Çok bulutlu
Ege Bölgesi
İzmir: 15°C / 24°C – Sağanak, yer yer kuvvetli
Manisa: 13°C / 24°C – Kuvvetli yağış bekleniyor
Muğla: 12°C / 21°C – Sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 9°C / 20°C – Öğleden sonra sağanak
Denizli: 13°C / 25°C – Öğleden sonra sağanak
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 17°C / 25°C – Öğleden sonra sağanak
Adana: 17°C / 27°C – Yer yer sağanak
Hatay: 15°C / 27°C – Aralıklı sağanak
Isparta: 10°C / 21°C – Gün içinde sağanak
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 8°C / 19°C – Sabah sonrası sağanak
Eskişehir: 9°C / 22°C – Öğleden sonra yağışlı
Konya: 8°C / 21°C – Çok bulutlu
Sivas: 2°C / 19°C – Öğle sonrası sağanak
Batı Karadeniz
Bolu: 6°C / 19°C – Öğleden sonra sağanak
Düzce: 11°C / 22°C – Yağışlı
Sinop: 15°C / 24°C – Bulutlu
Zonguldak: 11°C / 19°C – Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun: 11°C / 22°C – Çok bulutlu
Trabzon: 12°C / 20°C – Çok bulutlu
Rize: 10°C / 20°C – Çok bulutlu
Amasya: 6°C / 22°C – Öğleden sonra yağışlı
Doğu Anadolu
Van: 4°C / 15°C – Sağanak, yerel kuvvetli
Bitlis: 3°C / 14°C – Yerel kuvvetli yağış
Erzurum: 0°C / 16°C – Öğle sonrası sağanak
Malatya: 8°C / 20°C – Yağışlı
Kars: -1°C / 15°C – Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 10°C / 22°C – Sağanak ve gök gürültülü yağış
Gaziantep: 11°C / 23°C – Sağanak yağışlı
Mardin: 15°C / 22°C – Çok bulutlu, sağanak
Siirt: 13°C / 20°C – Kuvvetli yağış uyarısı