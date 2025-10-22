Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 22 Ekim'de Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ekim Çarşamba günü için yayımladığı raporda, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu, birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığı: İç ve kuzey bölgelerde birkaç derece artacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgar: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.İstanbul: 12°C / 20°C – Gece Anadolu Yakası'nda sağanakBursa: 11°C / 24°C – Aralıklı sağanakÇanakkale: 12°C / 21°C – Aralıklı sağanakKırklareli: 9°C / 20°C – Çok bulutluİzmir: 15°C / 24°C – Sağanak, yer yer kuvvetliManisa: 13°C / 24°C – Kuvvetli yağış bekleniyorMuğla: 12°C / 21°C – Sağanak yağışlıAfyonkarahisar: 9°C / 20°C – Öğleden sonra sağanakDenizli: 13°C / 25°C – Öğleden sonra sağanakAntalya: 17°C / 25°C – Öğleden sonra sağanakAdana: 17°C / 27°C – Yer yer sağanakHatay: 15°C / 27°C – Aralıklı sağanakIsparta: 10°C / 21°C – Gün içinde sağanakAnkara: 8°C / 19°C – Sabah sonrası sağanakEskişehir: 9°C / 22°C – Öğleden sonra yağışlıKonya: 8°C / 21°C – Çok bulutluSivas: 2°C / 19°C – Öğle sonrası sağanakBolu: 6°C / 19°C – Öğleden sonra sağanakDüzce: 11°C / 22°C – YağışlıSinop: 15°C / 24°C – BulutluZonguldak: 11°C / 19°C – Parçalı bulutluSamsun: 11°C / 22°C – Çok bulutluTrabzon: 12°C / 20°C – Çok bulutluRize: 10°C / 20°C – Çok bulutluAmasya: 6°C / 22°C – Öğleden sonra yağışlıVan: 4°C / 15°C – Sağanak, yerel kuvvetliBitlis: 3°C / 14°C – Yerel kuvvetli yağışErzurum: 0°C / 16°C – Öğle sonrası sağanakMalatya: 8°C / 20°C – YağışlıKars: -1°C / 15°C – Çok bulutluDiyarbakır: 10°C / 22°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışGaziantep: 11°C / 23°C – Sağanak yağışlıMardin: 15°C / 22°C – Çok bulutlu, sağanakSiirt: 13°C / 20°C – Kuvvetli yağış uyarısı