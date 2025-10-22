Esir teslimi sırasında İsrail casusu enselendi! Esirleri koruyan birimi deşifre etmek için...

The Guardian gazetesi, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı güvenlik görevlisine dayandırdığı haberinde, İsrail esirlerinin teslim töreni sırasında bir Siyonist ajanın tutuklandığını duyurdu. Kaynaklara göre ajan, Şin Bet'in (İsrail iç istihbarat servisi) doğrudan emri altında çalışıyordu ve esir takasıyla ilgili gizli bilgileri sızdırmaya teşebbüs etti.Habere göre ajan, mevcut esir değişimi anlaşması kapsamında yapılan teslim töreni sırasında yakalandı.Quds News'in aktardığına göre, Hamas kaynakları, ajanın teslim bölgeleri, güvenlik önlemleri, lider kadrolar ve askeri teçhizat hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiğini saptadı.Yayımlanmasına izin verilen bilgilere göre, bu ajan, operasyon sırasında Hamas'ın güvenlik sistemine sızmayı ve esirlerden sorumlu Gölge Birimi'nin saha düzenini açığa çıkarmayı amaçladı.The Guardian'ın aktardığına göre, ajan, İsrail'e saha güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgi sağlıyordu. Kaynak, sanığın şu anda yoğun soruşturma altında olduğunu doğruladı.The Guardian'ın önümüzdeki günlerde dava süreci ve sanığın itirafları hakkında daha fazla ayrıntı yayınlayacağı bildirildi.Gazze'deki güvenlik güçleri, takas anlaşmasının yürürlüğe girmesinden saatler önce olağanüstü güvenlik talimatı yayımlamıştı.Uyarıda, özellikle Gölge Birimi'nin hareketleri, saha düzeni veya operasyon detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi ya da görüntünün paylaşılmaması istenmişti.Resmi olmayan kaynaklardan yapılan haber aktarımının doğrudan güvenlik tehdidi oluşturduğu vurgulanmıştı.Ayrıca, operasyonun bütünlüğünü ve direniş savaşçılarının güvenliğini korumak için en üst düzeyde disiplin ve gizlilik çağrısında bulunuldu.Uzmanlara göre, bu olay İsrail istihbaratının Gazze'deki saha ağının çözülmeye başladığının göstergesi. Direniş kaynakları, son haftalarda birçok istihbarat bağlantılı sızma girişiminin engellendiğini doğruladı.Güvenlik analistleri, Hamas ve diğer direniş gruplarının, özellikle ateşkes sonrası dönemde iç güvenlik denetimlerini sıkılaştırdığını belirtiyor.