Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yere çakıldı

Haftalardır rekor kıran altın fiyatları 22 Ekim Çarşamba gününü sert düşüşle açtı. Dün günü 5 bin 856,65 TL'den açan gram altın bugün 5 bin 547,03 TL'ye çakıldı. Çeyrek altın ise 9 bin 875,00 TL'ye geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Ekim altın fiyatları...

Ekleme: 22.10.2025 - 09:13 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:17
Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yere çakıldıAltın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni günde de devam ediyor. Dün günü tarihi rekorla açan altın fiyatları bugün resmen çakıldı. Dün 5 bin 800 bandını aşan gram altın, 22 Ekim Çarşamba gününü 5 bin 547,03 TL ile açtı. Çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinden 9 bin 875,00 TL seviyesine geriledi. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları...

22 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.545,93 TL
SATIŞ: 5.547,03 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.707,00 TL
SATIŞ: 9.875,00 T

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.707,00 TL
SATIŞ: 39.317,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.200,00 TL
SATIŞ: 40.808,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.417,04 TL
SATIŞ: 5.714,58 TL