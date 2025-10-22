Altın fiyatları sert düştü! Gram altın yere çakıldı

Haftalardır rekor kıran altın fiyatları 22 Ekim Çarşamba gününü sert düşüşle açtı. Dün günü 5 bin 856,65 TL'den açan gram altın bugün 5 bin 547,03 TL'ye çakıldı. Çeyrek altın ise 9 bin 875,00 TL'ye geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Ekim altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni günde de devam ediyor. Dün günü tarihi rekorla açan altın fiyatları bugün resmen çakıldı. Dün 5 bin 800 bandını aşan gram altın, 22 Ekim Çarşamba gününü 5 bin 547,03 TL ile açtı. Çeyrek altın ise 10 bin TL seviyesinden 9 bin 875,00 TL seviyesine geriledi. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Ekim güncel altın fiyatları...ALIŞ: 5.545,93 TLSATIŞ: 5.547,03 TLALIŞ: 9.707,00 TLSATIŞ: 9.875,00 TALIŞ: 38.707,00 TLSATIŞ: 39.317,00 TLALIŞ: 40.200,00 TLSATIŞ: 40.808,00 TLALIŞ: 5.417,04 TLSATIŞ: 5.714,58 TL