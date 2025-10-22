Aksaray’da otomobil aydınlatma direğine çarptı! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Demirtaş'ın kontrolünü yitirdiği 68 EP 991 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Mustafa Demirtaş ve eşi Nazile Demirtaş yaralandı.TEDAVİ ALTINA ALINDILARÇevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan çift, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.YAŞLI ADAM KURTARILAMADITedaviye alınan yaralılardan Mustafa Demirtaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.