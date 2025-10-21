Aziz İhsan Aktaş’ın ayrılan soruşturmasında yeni gelişme! Kütahya ve Isparta’dan ihale dosyaları istendi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen, ana dosyadan ayrılan soruşturma kapsamında yeni bir hamle yaptı.KÜTAHYA VE ISPARTA'DAN DOSYALAR İSTENDİSavcılık, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyaları Kütahya ve Isparta Başsavcılıklarından istendi.7 BELEDİYE BAŞKANINA HAPİS İSTEMİAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ile suç örgütü elebaşı olduğu değerlendiren Aziz İhsan Aktaş'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmaları istendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'suçtan zarar gören', 19 kişi 'mağdur', 40'ı tutuklu 200 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı.İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 42 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma', 4 farklı fiilden 'edimin ifasına fesat karıştırma', 5 farklı fiilden 'resmi belgede sahtecilik', 21 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 10 farklı fiilden 'rüşvet verme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'gerçeğe aykırı fatura düzenleme' suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet alma' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer' in 2 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma' ve 2 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'rüşvet alma' suçundan 4'er yıldan on ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın 'suç örgütüne üye olma', 26 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma', 3 farklı fiilden 'resmi belgede sahtecilik', 19 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'rüşvet alma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi istendi.İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.