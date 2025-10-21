AK Parti milletvekili Maviş'ten CHP'ye sert tepki: Cumhuriyet bu milletin ortak değeridir size bırakacak değiliz

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hollanda'da, Türkiye'yi şikayet eden açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi.Maviş, açıklamasında, “Dışarıdan medet umanlar, dışarıya ülkesini şikayet edenler, bizim milletimizle bağımızı anlayamazlar. Hiç kusura bakmayın, cumhuriyeti korumak ve kollamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi değil. Siz kendi partinizi koruyup kollayın,” ifadelerini kullandı.CHP'nin izlediği politikaların 23 yıldır başarısızlıkla sonuçlandığını savunan Maviş, “Ülkenizi dışarıya şikayet ederek sürdürdüğünüz bu politikaların sonuçlarını 23 yıldır yenilerek görüyorsunuz. Yine yenileneceksiniz inşallah,” şeklinde konuştu.