Telefon Bağımlısı Barış Özbay’dan Ailelere Uyarı: “Küçükken Çocuklara Telefon Vermeyin”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları büyük yıkımın ardından Hatay'ın Defne ilçesinde hayata tutunmaya çalışıyor.Depremde hem evini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir sürecin içinden geçiyor.Depremin ardından yaşama isteğini kaybeden Barış Özbay, üniversite eğitimini yarıda bırakarak gününün büyük kısmını bilgisayar ve cep telefonu başında geçirmeye başladı. Zamanla sanal dünyaya bağımlı hale gelen Özbay'ın hikayesi, Türkiye genelinde dikkat çekmişti.Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Barış'ın yeniden hayata dönmesi için çalışma başlattı.Uzun bir aradan sonra duş alan, tıraş olan ve kişisel bakımını yapan Barış Özbay'ın evi de temizlenip boyandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen Özbay, yaşadıklarını anlatırken telefon bağımlılığının etkilerine dikkat çekti.Gününün büyük kısmını telefonla geçirdiğini söyleyen Barış Özbay, şu ifadeleri kullandı:“Sabah kalkıyorum, yemek yiyorum, sonra oturuyorum. İnternet yoksa duvarları ya da televizyonu izliyorum. Annem gelene kadar zaman geçmiyor. İnternet olunca sabaha kadar oyun oynuyorum. Yapacak bir şey olmadığı için durmadan telefonla oynuyorum ama hayvan gibi bağımlı değilim.”Zaman zaman oyunlar ve diziler üzerinden farklı hayatları izlemeyi sevdiğini belirten Özbay, “Benim hayatım yok diye başkalarının hikayelerini izlemeyi seviyorum. Gerçek hayatta ne olacağını bilemediğin için korkuyorum” dedi.Telefon bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Barış Özbay, ebeveynlere önemli bir uyarıda bulundu:“Küçükken çocuklara telefon vermeyin, büyüdükten sonra verin. Şimdiki gençlere ‘bırakın' diyemem çünkü artık çok geç. Ailelere söylüyorum; çocuklara kendi telefonlarınızı da vermeyin. Onlar sokakta oynasın, arkadaş edinsin. Ben sosyalleşmiyorum, dışarı çıkmıyorum. Hayat bana sıkıcı geliyor ama çocuklar benim gibi olmasın.”Gerçek hayattaki belirsizliklerin kendisini korkuttuğunu ifade eden Özbay, “İnsanlar çok değişken. Kimin ne düşündüğünü bilemiyorsun. Bu yüzden yabancılarla tanışmak istemiyorum” dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, Barış Özbay'ın sosyal hayata yeniden kazandırılması için destek çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, telefon ve internet bağımlılığıyla mücadelede erken yaşta bilinçlendirme ve sosyal etkileşimin önemine vurgu yapıyor.