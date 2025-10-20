Gökten yana yana düştü! Gizemli cisim mercek altında

Avustralya'da gökten gelen yanan cisim son günlerde herkesin konuştuğu konu haline geldi. Pilbara Çölü'ne düşen yanık metal parçayı ilk olarak madenciler fark etti. Maden yolunda ilerlerken karşılarına çıkan bu tuhaf cismin ne olduğunu anlayamayan madenciler, yetkililere haber verdi.Polis, Avustralya Uzay Ajansı ve İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı ile beraber çok kurumlu bir soruşturma başlattı. İlk incelemelere göre, yanan cisim bir uzay parçasına ait olabilir.Uzay arkeoloğu Alice Gorman, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, bunun eylül ayında Çin tarafından fırlatılan bir “Jieling” roketinin dördüncü aşaması olabileceğini söyledi.Polis açıklamasında, ''İlk değerlendirmeler, cismin karbon fiberden yapıldığını ve geçmişte tespit edilen uzay enkazlarıyla özellikle basınca dayanıklı roket tankları gibi benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor.'' ifadelerini kullandı.Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, cismin herhangi bir ticari uçağa ait olmadığını açıkladı. Yetkililer, parçanın uzay araçlarında kullanılan yüksek basınç sıvı tanklarından biri olabileceğini değerlendiriyor.Öte yandan uzmanlar uzaydan düşen enkazın yeryüzüne ulaşmasının oldukça nadir bir durum olduğunu belirtiyor. Genelde kontrollü bir şekilde atmosfere sokularak yanıyorlar. dünya yüzeyinin büyük bölümünü okyanusların kaplaması nedeniyle ise genelde suya düşüyorlar.Avustralya Uzay Ajansı, halka uyarıda bulunarak uzay çöpü olduğu düşünülen nesnelere dokunulmaması gerektiğini hatırlattı. Bu tür cisimlerin tehlikeli kimyasallar içerebileceği belirtildi. Vatandaşlardan, şüpheli bir cisim bulmaları halinde acil servislerle iletişime geçmeleri istendi.Yetkililer, bulunan nesnenin güvenlik altına alındığını ve kamu güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı. Cismin hangi uzay aracına ait olduğuna dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.