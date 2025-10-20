Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu

Korku filmi severlerin en merak ettiği sorulardan biri, “Tüm zamanların en korkunç filmi hangisi?” oldu. Bilim insanları bu soruya yanıt vermek için kapsamlı bir araştırma yürüttü.“Science of Scare Project” adı verilen proje kapsamında, katılımcılara birçok korku filmi izletildi. İzleme sırasında katılımcıların kalp atış hızları anlık olarak takip edilerek, hangi filmlerin seyircilerde daha yoğun korku ve gerilim yarattığı bilimsel olarak ölçüldü.Elde edilen verilere göre, 2012 yapımı “Sinister” (Lanet) filmi, izleyicilerin kalp atışlarını en fazla yükselten yapım olarak birinci sırada yer aldı.İlk 10 korku filmiBilimsel ölçümlere göre izleyicileri en çok korkutan filmler şöyle sıralandı:Sinister (2012)Host (2020)Skinamarink (2022)Insidious (2010)The Conjuring (2013)Hereditary (2018)Smile 2 (2024)Smile (2022)The Exorcism of Emily Rose (2005)Talk to Me (2022)Araştırma, korku filmlerinin yalnızca psikolojik değil, fizyolojik etkilerinin de ölçülebilir olduğunu ortaya koydu. Sinister ve benzeri filmler, izleyicilerin kalp ritmini normalin oldukça üzerine çıkararak “gerçek anlamda korku yaratan” yapımlar arasında gösterildi.