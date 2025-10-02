Türkiye'nin dört bir yanından İsrail'e tepki! Protestolar çığ gibi büyüyor

Şanlıurfa'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için nöbet tutulmaya başlandı. Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gece yarısı Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu'na yönelik işgal saldırısına tepki vermek için nöbet tuttu.Trabzon'da Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda vatandaslar bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan grup, Sumud filosuna saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, 'Küresel Sumud Filosu,insanlığın vicdanını ve adalet özlemini temsil eden bir direniş ruhuyla Gazze'ye doğru yola çıktı. Yapılan saldırı sadece gemilere değil insanlığın ortak vicdanına yapıldı. Orada bulunan kardeşlerimiz yalnız değildir. Onların arkasında tüm vicdan sahipleri, tüm adalet sevdalıları vardır. Biz bu kardeşlerimizin yanındayız ve son nefesimizekadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.Erzincan'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına ve abluka altında bulunan bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Sivil Toplum Kuruluşlarınca yapılan paylaşımda, 'Sumud'a destek olmak için, İnsanlığın, insan haklarının terör örgütü, Katil İsrail tarafından ayaklar altına alındığı bugünlerde Gazze Soykırımına tepki, insanlığın onuru Sumud Global filosuna destek için) Erzincan Dörtyol'da toplanıyoruz' denildi.Muş'ta Muş Mescid-i Aksa Platformu üyeleri Sumud Filosu'na müdahale eden İsrail'e tepki gösterdi. Kent meydanında bir araya gelen Muş mescidi Aksa platformu üyeleri Sumud Filosu'na dua etmek ve siyonist soykırımı lanetlemek için bir araya geldi. Mescid-i Aksa Platformu adına basın açıklamasını okuyan Platform üyesi Hüseyin Yaşar, bugün insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.AGD Fethiye Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, Beşkaza Meydanı'nda 'Sumud'a Destek' etkinliği kapsamında bir araya geldi. Katılımcılar ellerinde pankartlarla İsrail'in saldırısını protesto etti. Basın açıklamasını yapan AGD Fethiye Temsilcisi İbrahim Kılıç, uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı 'insanlık onurunun çiğnenmesi' olarak tanımladı. Kılıç, 'İnsani yardım taşıyan filoya barbarca bir saldırı yapıldı. Kırk altı farklı ülkeden dört yüz doksan yedi sivil hedef alındı. Bu, hukukun ve vicdanın hiçe sayılmasıdır' ifadelerini kullandı.Kırıkkale – İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için Kırıkkale'de anlamlı bir program düzenlendi. Kent meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze halkına dayanışma mesajı verdi. Katılımcı vatandaşlar da Gazze'nin yanında olduklarını belirterek, Filistin davasının yalnızca bir bölgenin değil tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu dile getirdi. Meydandaki kalabalık sık sık 'Kahrolsun İsrail Zulmü' ve 'Gazze Yalnız Değil' sloganları attı.