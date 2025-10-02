  • USD: 41,53 - 41,60
Samsun'da korkunç kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Samsun’un İlkadım ilçesinin Polatlı Bulvarında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 2.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 2.10.2025 - 13:01 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Samsun'da korkunç kaza: Anne ve kızı hayatını kaybettiKaza, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. A. G. yönetimindeki otomobil yola giriş yapmak isteyen Mürsel Özer'in (43) kullandığı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mürsel Özer ve kızı 16 yaşındaki Güllü Özer yaralanırken, sürücünün eşi Nurhan Özer olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Güllü Özer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.