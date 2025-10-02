İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek! Genel grev çağrısı yaptılar

İtalya'nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla cuma günü genel grev çağrısında bulundu. Öte yandan Napoli dahil birçok kentte barbar ordusunun müdahalesi protesto edildi.

İtalya'nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinin ardından harekete geçti. İtalya Genel İşçi Konfederasyonu, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla cuma günü genel grev çağrısında bulundu. İtalya'da ayrıca Napoli dahil birçok kentte İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi protesto edildi. Gösteriler, Napoli'de tren seferlerini durdurdu.