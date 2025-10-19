Cenazeler Enkaz Altında! Filistin'de Durum İçler Acısı...

İsrail, ateşkesten sonra düzenlediği 47 saldırıda 38 Filistinliyi daha öldürdü. Gazze’de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar 280 Filistinlinin naaşı enkazdan çıkarıldı.

İsrail, ateşkesten bu yana düzenlediği 47 saldırıda 38 Filistinliyi daha katletti. Gazze'de enkaz altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar 280 Filistinlinin naaşı çıkarılırken, Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hâlâ toprak altında olduğunu açıkladı. İsrail'in 68 binden fazla Filistinliyi katlettiği Gazze Şeridi'nde, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.