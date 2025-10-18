Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! Bu kez adres Hollanda

CHP'li belediyelerdeki yaşanan yolsuzluk skandalları sonrası sık sık Avrupa'yı mesken tutan Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti. Partisindeki krizleri ve skandalları örtbas için algı operasyonlarına kalkışan Özel, Türkiye'de demokrasinin saldırı altında olduğunu iddia ederken, akla ziyan ifadeler kullandı.Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi'nde konuşan Özel, 'Türkiye'de demokrasi saldırı altında, insan hakları ve seçme-seçilme hakkı saldırı altında. Böyle bir günde Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bu söz hakkını bize verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.Özel, 'Yalnızca partimize yönelik saldırılar ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklunması değil mesele... ' ifadelerini kullandı.Özgür Özel Türkiye'yi şikayet ederken verdiği bir örnekle ise pes dedirtti. Özel, 'Daha geçen hafta sadece iktidara muhalif olan bütün sanatçıları sabahın 6'sında polisle toplayıp zorla idrar tahlili kan tahlili saç tahlili yapıp uyuşturucu kullanıyor dediler...' ifadelerini kullandı.