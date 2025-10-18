Hızı tam 229 kilometre! Korkunç detay ortaya çıktı

Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, kırmızı ışıkta beklerken, İsmail Andaç yönetimindeki otomobilin arkadan çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Çarpmanın şiddetiyle aracı ikiye bölünen Külcü, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Andaç yaralandı ve tedavisinin ardından tutuklandı.Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin kazaya karışan araçta fren izi olmaması üzerine, kavşaktaki kamera kayıtlarını incelemesiyle çarpmanın hızı saniye saniye tespit edildi. Yapılan ölçümlerde, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği 207 metrelik mesafeyi sadece 3,5 saniyede katettiği belirlendi. Bu veriler ışığında, aracın çarpma anındaki hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.Tedavisinin ardından tutuklanan sürücü İsmail Andaç, ifadesinde büyük bir pişmanlık yaşadığını iddia etti. Andaç, hız sınırlarına her zaman uyduğunu öne sürerek, 'Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Vefat edenin iki evladı varmış, benim de iki evladım var. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir' dedi.Biyoloji öğretmeni olan Mevlüt Külcü'nün eşi Kadriye Başak Külcü, DHA'ya yaptığı açıklamada yaşadıkları acıyı ve isyanı dile getirdi. Eşinin yaralı olduğunu düşünerek hastaneye gittiğini belirten acılı eş, 'Ben yoğun bakımın önüne giderim diye düşünürken, Adli Tıp'ın önüne gittim. Tabii ki kadere inanıyoruz ama bunun bir cinayet olduğu, trafik kazası adı altında bir vahşet olduğu sonucuna vardık' ifadelerini kullandı.Hukuk sisteminden emsal bir karar beklediğini vurgulayan Külcü, 'Kaza görüntüleri incelendiğinde hiçbir fren izi olmadığı görülüyor. Bunun istenmeden meydana gelen bir trafik kazası olarak değil, birinin canını almak üzere yola çıkılmış bir olay olarak ele alınmasını istiyoruz. Ruhumun yarısını eşiyle birlikte toprağa gömen birisi olarak, adaletimizden bu duyarlılığı talep ediyorum. İnşallah bu insan birkaç yıl ceza alıp, tekrar birinin canını almak için yola çıkmaz. Benim çocuklarım gibi başkalarının çocukları babasız kalmasın' çağrısında bulundu.Eşinin yokluğunu kabullenmekte zorlanan 10 yaşındaki oğlunun durumunu da anlatan Kadriye Başak Külcü, 'Oğlum bir türlü babasının ölümünü kabullenemiyor. Benim telefonumdan, belki telefonu açar umuduyla babasını arıyor' diyerek yürekleri dağladı.Mevlüt Külcü, geride gözü yaşlı bir aile, iki evlat ve yetiştirdiği başarılı öğrenciler bıraktı. Görev yaptığı okulda hazırlanan anı defteri ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.