Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Cumartesi günü 3 bölgede etkili olacak sağanak, yarından itibaren yurdun büyük bölümüne yayılacak.Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bölgelere göre bazı illerimizde hava durumu şöyle...Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlıDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 21°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CAz bulutlu ve açık