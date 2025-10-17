Moğolistan Başbakanı Zandanshatar 4 Ayda Görevi Bıraktı!

Moğolistan'da siyasi istikrarsızlık yeniden gündemde. Ülkenin Başbakanı Gombojav Zandanshatar, bugün yapılan oylamada parlamentonun desteğini kaybedince görevinden istifa etti.Haziran ayında eski Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene'nin yolsuzluk iddiaları ve protestolar sonrası istifasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Zandanshatar, yalnızca 4 ay görevde kalabildi.Daha önce Dışişleri Bakanı ve Parlamento Başkanı olarak da görev yapan 55 yaşındaki Zandanshatar, ülkenin 32. başbakanı olmuştu. Ancak kısa sürede parlamentoda desteğini kaybederek görevini bırakmak zorunda kaldı.Moğolistan Parlamentosu'nun, yeni başbakan adayını belirlemek üzere önümüzdeki günlerde toplanması bekleniyor.