Gazze'de evler yıkık umutlar ayakta! Filistinliler enkaza dönen yuvalarını onarmaya başladı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Filistinliler umut ve endişeyi bir arada yaşıyor. Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeye dönüşler sürüyor. Evlerine dönen Filistinliler, İsrail'in devam eden tüm tehditlerine rağmen enkaza dönen evlerinde hayatlarını yeniden yeşertiyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde aileler yıkılan evlerini yeniden inşa etmek amacıyla enkazdan kalan taş ve malzemeleri kullanarak onarım çalışması yapıyor.-Soykırımcı İsrail tarafı ise rehine cesetlerinin hepsinin teslim edilmediği bahanesiyle ateşkesi bozmakla tehdit ediyor.-İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından sürdürdüğü saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı.-Refah Sınır Kapısı hâlâ tam olarak açılmadı.-Her gün insani yardım taşıyan 600 TIR'ın Gazze'ye girmesi gerekirken İsrail şimdiye kadar 150 TIR'a izin verdi.-Gazze Şeridi'nin dört bir yanında tıbbi yardım bekleyen 170 bin yaralıya destekler ulaştırılamadı.-Birçok hastaneye hâlâ en temel tıbbi malzemelerin girişine izin verilmedi.-Birlemiş Milletler'e bağlı UNWRA'dan yapılan açıklamada İsrail'in yardımlara izin vermeyerek ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.-Enkazların kaldırılması için gerekli olan ağır araçların girişine izin vermiyorlar.-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'de hâlâ tutulan tüm rehinelerin cesetlerinin geri getirilmesini sağlamak için 'kararlı' olduğunu söyledi ve 'savaşın henüz bitmediği' tehdidinde bulundu.