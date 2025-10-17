Emine Erdoğan BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, BM Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi ele alındı.Rossbach, Türkiye'nin liderliğine teşekkür ederken, Emine Erdoğan da Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerinde büyük tecrübeye sahip olduğunu belirtti.Gazze'nin yeniden imarı sürecine tüm ülkelerin destek vermesi gerektiğini vurguladı.