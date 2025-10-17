Ege'de sabah saatlerinde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

  • USD: 41,77 - 41,85
Ege Denizi'nde, Girit Adası kıyılarında sabah erken saatlerde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yüzeye yakın olduğu öğrenildi.

Ekleme: 17.10.2025 - 08:50 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:51
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre; Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06.55'te meydana gelen ve merkez üssü Girit Adası'nın açıkları olan depremin derinliği 1 kilometre olarak ölçüldü.