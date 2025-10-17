Ege'de sabah saatlerinde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre; Ege Denizi'nde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 06.55'te meydana gelen ve merkez üssü Girit Adası'nın açıkları olan depremin derinliği 1 kilometre olarak ölçüldü.