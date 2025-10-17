DSİ uyardı, belediye dinlemedi! Bursa barajlarında su kalmadı

DSİ'nin, 2025 yılının başında yaptığı değerlendirmelerde kuraklık tehlikesine dikkat çektiği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ'ye yazılı uyarılar gönderdiği anlaşıldı. Bu uyarılarda, mevcut su kaynaklarının yetersiz kalabileceği, bu nedenle Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiği açıkça vurgulandı.Ayrıca, Valilik başkanlığında yapılan toplantılarda DSİ uzmanlarının, suyun tasarruflu kullanılması ve alternatif kaynakların devreye alınması yönünde önerilerde bulunduğu belirtildi. Ancak, belediye yönetiminin gerekli adımları zamanında atmadığı ve bu nedenle barajlardaki su seviyesinin hızla kritik seviyelere düştüğü kaydedildi.PROJE GECİKTİ, 103 MİLYON METREKÜP SU KULLANILAMIYORBursa'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılaması planlanan Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi'nin, DSİ tarafından hazırlanmasına rağmen ihalesi ve yapımının 2023 yılında BUSKİ tarafından üstlenildiği anlaşıldı. Projenin inşaat çalışmalarının halen sürdüğü bu nedenle, Çınarcık Barajı'nda bulunan 103 milyon metreküp suyun şehre verilemediği, mevcut sistemin ise günlük su ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.GEÇİCİ HAT YETERSİZ KALDISürecin uzaması üzerine DSİ'nin, acil önlem olarak Çınarcık Barajı'ndan 'By-Pass Hattı' aracılığıyla su verilmesine onay verdiği öğrenildi.Ancak bu hattın kapasitesinin günde 100 bin metreküple sınırlı olması nedeniyle, Bursa'nın günlük 470 bin metreküplük içme suyu ihtiyacının karşılanamadığı belirtildi.Bu durumun, kesintilerin kaçınılmaz hale gelmesine neden olduğu ifade edildi.'SORUMLULUK BELEDİYEDE'5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesinin büyükşehir belediyelerinin görevi alanında bulunuyor. Buna rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne DSİ gerekli teknik desteği sağladı, tüm uyarılarını yaptı. Ancak belediye gerekli önlemleri zamanında almadı. Çınarcık projesi bitirilseydi bugün kesinti yaşanmayacaktı.YAĞIŞ OLMAZSA KESİNTİLER SÜRECEKBarajlardaki doluluk oranının sıfıra inmesi nedeniyle, BUSKİ tarafından şehir genelinde belirli aralıklarla su kesintileri uygulanmaya başlandı.Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yağış olmaması halinde kesintilerin artabileceğini belirtiyor.