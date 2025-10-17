Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy zirvesi: Savaşı bitirmek istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy Beyaz Saray'da görüştü. Trump ve Zelenskiy Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Tomahawk füzeleri satışını görüştü.TRUMP: 'BİZ BU BÜYÜK SAVAŞI DA SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ'İki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump Rusya-Ukrayna savaşında çok insanın öldüğünü belirterek 'Başkan Zelenski de savaşın bitmesini istiyor, burada halletmeliyiz' dedi. Trump konuşmasında 'Orta doğu tamam, sıra Kiev'de' ifadesini kullandı. Donald Trump, sekiz savaşı da hallettiklerini belirterek 'Biz bu büyük savaşı da sona erdirmek istiyoruz. Bu dokuzuncu olacak. Bence bu savaşta da başarılı olacağız' diye konuştu.'MUHTEMELEN İKİLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK'Trump, Zelenski ile Putin görüşmesine ilişkin 'Birbirlerinden hoşlanmıyor, bu nefreti gidermek lazım. Bence bunu halledeceğiz. Çok karmaşık bir süreç. 59 ülke var işin içinde. Dün Başkan Putin ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bence o da bunun halledilmesini istiyor' dedi. Trump, Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin, 'Muhtemelen ikili bir görüşme olacak' diye konuştu.'PUTİN'İ ZORLA MASAYA OTURTMALIYIZ'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'ın bu konuyu halledebileceğini düşündüğünü söyledi. Zelenski, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız' dedi.TRUMP, 'VEREBİLİRİM' DEMİŞTİZelenski, bu ziyarette hava savunma sistemi ve uzun menzilli füze talep edeceğini açıklamıştı. Trump da Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin, 'Kiev'e Tomahawk füzesi verecek misiniz?' sorusuna 'Göreceğiz... Verebilirim' yanıtını vermişti.TOMAHAWK HAKKINDATasarımına 1970'lerin başlarında başlanan Tomahawk seyir füzesi, hava, kara ve deniz platformlarından ateşlenebilen, uzun menzilli ve yüksek isabet hassasiyetli bir silah sistemi olarak geliştirildi. Konvansiyonel ve nükleer harp başlıklarıyla donatılabilen Tomahawk, 1980'lerin başında hizmete girmesiyle birlikte ABD'nin stratejik taarruz kabiliyetinin ana unsurlarından biri oldu. İlk kez kullanıldığı 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana da ABD'nin başlattığı veya doğrudan müdahil olduğu neredeyse tüm savaş ve harekatlarda kullanıldı.Yüksek ses altı süratte uçan Tomahawk'ın en önemli özelliklerinden biri, düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit ve takip edilmesini zorlaştırmak için hedefine çok alçak irtifadan ve yeryüzü engebelerini takip ederek uçmasıdır. Füze, güdüm - kontrol bilgisayarına yüklenmiş olan 3 boyutlu arazi verisini, 'Terrain Contour Matching' (TERCOM) adı verilen seyrüsefer sistemi ile işleyerek, arazi profiline uygun bir uçuş rotasını kendi kendine belirler. GPS küresel konumlama sistemi yardımıyla metre altı hassasiyette takip edilen rota sonunda, hedef, önceden veri tabanına yüklenmiş görsel verilerin analizi ile tespit edilir. 'Digital Scene Matching Area Correlation' (DSMAC) adı verilen sistem, hedefin yer aldığı bölgenin fotoğraflarının, füzenin sensörlerinin elde ettiği görüntülerle karşılaştırmasını yapar. Bu sayede, hedefe santimetre mertebesinde bir hassasiyet ile isabet mümkündür.Bombardıman uçağı, denizaltı, destroyer ve kara araçlarından ateşlenebilen türevleri bulunan Tomahawk, hizmete girmesinden bu yana güdüm – kontrol sistemi, motor, elektronik aksam ve yazılım bileşenlerinin güncellenmesi ile devamlı modernizasyona tabi tutulmuştur. 450kg konvansiyonel harp başlığı taşıyan füzenin menziline dair açık kaynaklarda güvenilir veri bulunmamakla birlikte, modeline bağlı olarak 2,500km'ye kadar erişebildiği bilinmektedir.