Tütünle mücadelede yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 'Tütünsüz Bir TÜRKİYE' hedefi doğrultusunda tütün bağımlılığı tedavisinde hizmet ağını genişleterek daha etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet modeli oluşturuyor.Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle tütün bağımlılığıyla mücadelenin sahadaki en önemli gücü olan sağlık personelinin eğitiminden birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine kadar birçok hizmet sunum unsurunun etkinliği artırılıyor.Ayrıca düzenlemeler ile tütünle mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı kalmaması; kişilerin topluma yeniden daha sağlıklı ve üretken bir şekilde kazandırılması hedefleniyor.Yapılan düzenlemelerle birinci basamak sağlık hizmetlerinin saha gücü artırılarak sigara bırakma hizmetlerine erişim daha da kolaylaşıyor.Artık Sigara Bırakma Poliklinikleri yalnızca hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde değil, Aile Sağlığı Merkezleri'nde de hizmet verebilecek.Aile hekimleri, gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendi birimlerinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmeti sunabilecek.Bunun yanı sıra sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik düzenlemelerle 'mobil araçlar' ve 'yerinde geçici birimler' devreye alınarak, sigara bırakma desteğinin Türkiye'nin her noktasında birinci basamakta eşit erişimi sağlanacak.Sigara bırakma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinin çalışma usulleri ile iş akış şemaları da yeniden yapılandırılıyor.Birimlerde bulunması gereken bölümler düzenlenerek fiziki şartlar daha uygulanabilir hâle getiriliyor. Bu sayede sahada hizmet verecek yeni birimlerin açılması kolaylaşırken, ülke genelinde standart, verimli ve ölçülebilir bir hizmet altyapısının oluşmasına da imkan sağlanıyor.Yönetmelik değişikliği kapsamında, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla yapılan düzenlemelerle güncelleme eğitimleri zorunlu hale getiriliyor.Böylece tüm sağlık çalışanlarına sürekli eğitim desteği verilerek, tütün bağımlılığı tedavisinde en güncel bilimsel yaklaşımlara uygun hizmet sunulması sağlanacak.