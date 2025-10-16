Fethiye'de paraşüt kazası: Denize düşen pilot ağır yaralandı!
Fethiye Ölüdeniz'de tekli atlayış yapan Alman vatandaşı yamaç paraşütçüsü, denize düştü. Hastaneye kaldırılan Alman pilotun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Babadağ'dan single (tekli) atlayış gerçekleştiren Alman pilot F.S., iniş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek denize düştü. Olayı gören çevredeki tekneciler, pilotun yardımına koşarak kısa sürede denizden çıkardı.
ALMAN PARAŞÜTÇÜNÜN DURUMU AĞIR
Baygın halde kıyıya çıkarılan F.S.'ye, sahilde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Alman pilotun durumunun ağır olduğu öğrenildi.