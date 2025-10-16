Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Trafik kavgasının kurbanı olan anne son yolcuğuna uğurlanıyor

Çekmeköy'de dün yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan feci kaza, trafik kavgası öfkesinin nelere mal olabileceğini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi. İETT otobüsünün durağa dalarak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Deniz Şengül'ün (35) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaza, Çekmeköy Şile yolu üzerinde bir İETT otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında seyir halindeyken başlayan tartışmayla tetiklendi. Ortaya çıkan araç içi kamera görüntülerinde, öfkenin dozu artınca otobüs şoförünün aracı motosikletlinin üzerine sürdüğü ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptığı görüldü. Kontrolden çıkan otobüs, durakta bekleyen ve kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı.TRAFİK KAVGASI KANLI BİTTİ: OTOBÜS ŞOFÖRÜ KONTROLÜ KAYBETTİOlayda ağır yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Deniz Şengül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 4 kişi daha yaralandı. Hem otobüs şoförü hem de motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak adli süreç başlatıldı.DENİZ ŞENGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYORAcı olayda hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Gözyaşlarıyla cenazeyi teslim alan Şengül'ün yakınları büyük üzüntü yaşadı.Genç kadının cenazesi, edinilen bilgiye göre yarın ikindi namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Trafikteki anlık öfkenin masum bir cana mal olduğu bu facia, bir kez daha trafik kurallarına uymanın ve sabrın önemini gözler önüne serdi. Kamuoyu, kazayla ilgili hukuki sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecek.