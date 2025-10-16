  • USD: 41,77 - 41,85
Başıboş köpek sorunu bitmiyor! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Orhangazi ilçesinde sabah okula gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki bir çocuğa köpek saldırdı.

Ekleme: 16.10.2025 - 14:50 Güncelleme: 16.10.2025 - 14:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Başıboş köpek sorunu bitmiyor! 8 yaşındaki çocuk yaralandıBursa'nın Orhangazi ilçesi Yeni Sölöz Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden çıkarak okula gitmek isteyen 8 yaşındaki İ.A., sokakta başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğradı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Köpeğin bacağına saldırdığı küçük çocuğa çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek saldırıdan kurtardı. Olayın ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bacağından yaralanan İ.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.