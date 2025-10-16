Başıboş köpek sorunu bitmiyor! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Orhangazi ilçesinde sabah okula gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki bir çocuğa köpek saldırdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeni Sölöz Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden çıkarak okula gitmek isteyen 8 yaşındaki İ.A., sokakta başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin bacağına saldırdığı küçük çocuğa çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek saldırıdan kurtardı. Olayın ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi.Bacağından yaralanan İ.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.