Bakanlık ifşa etti! Ürünün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla “Güvensiz Ürün Listesi”ni güncelledi. Yapılan son denetimlerin ardından listeye bir oyuncak markası daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerde yeni bir ürünü daha “güvensiz ürün” olarak değerlendirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, “Koby” model ayıcık şeklindeki anahtarlık, insan sağlığı açısından risk taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.“Yumuşak oyuncaklar” kategorisinde yer alan bu ürünün, güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.Bakanlık, söz konusu anahtarlığın piyasaya arzının durdurulduğunu ve toplatma kararı verildiğini duyurdu.İşte ürün bilgileri: