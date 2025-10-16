Bakan Uraloğlu: Avrupa-Asya arasında 'kesintisiz' ulaştırma için ortak adımlar atacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) Katılım Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldık. 'GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantısının Geliştirilmesine Yönelik Rehber İlkeler' konulu panelde konuşmamızı gerçekleştirdik. Ortak vizyon geliştirme ve koordinasyonu güçlendirme açısından platformu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye olarak, bu iş birliğinin daha da güçlenerek devam etmesinden yana olduklarını kaydeden Uraloğlu, "Avrupa ile Asya arasında çok modlu, güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir ulaştırma sistemi kurma ortak hedefimiz için ortak akılla, ortak iradeyle ve birlikte atacağımız somut adımlarla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.