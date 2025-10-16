AFAD talimatı Siyonistleri panikletti! Ankara Gazze’ye giriyor

Mısır'da düzenlenen Gazze zirvesinde barış mutabakatına varılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 8 ilden 81 arama kurtarma teknisyenini bölgeye gönderme kararı aldı. Bir ay sürmesi planlanan Gazze görevine Erzurum AFAD'dan 10 arama kurtarma teknisyeni, 3 araç gönderildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AFAD talimatı sonrası İsrail endişeye kapıldı. Maariv gazetesi, 'Sahada gerçekler oluşturuluyor: Erdoğan İsrail'i yok sayıyor ve Gazze Şeridi'ne giriyor' başlıklı dikkat çeken bir habere imza attı.Haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Türk müdahalesine karşı çıkmasına rağmen, Başkan Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşası için uzman bir ekibi görevlendirmeye hazırlandığı bildirildi.Maariv haberinde, 'İsrail hükümeti, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasına katılmasına itiraz etse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AFAD ekipleri ülkenin dört bir yanından yola çıkarak Gazze'deki insani krize yardımcı olmayı hedefliyor.' ifadelerini kullandı.İsrailli gazete AFAD'ın Gazze'deki faaliyetleri hakkında, 'Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm ekipler Ankara'da bir araya geldikten sonra Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkacak. Görevleri arasında enkaz altında kalanları kurtarmak, yardım dağıtımını koordine etmek ve genel insani krizle ilgilenmek yer alıyor.' sözlerini kullandı.Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirmesine ve İki ülke arasındaki düşmanlığa rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esirlerin serbest bırakılması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik müzakerelere dahil ettiği bildirildi.Maariv, 'Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'yu tehdit ederek, İsrail anlaşmayı ihlal ederse Türk ordusunu devreye sokabileceği imasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in çatışmaları yeniden başlatması halinde 'ağır sonuçlar doğuracağını' söyledi.' ifadelerini kullandı.Habere göre, Gazze'deki ateşkes sürmesine rağmen, anlaşmanın bir sonraki aşaması için perde arkasında yoğun görüşmeler yürütülüyor. Bu aşama, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Gazze'ye girecek bölgesel bir güvenlik gücünün oluşturulmasını içeriyor. Bu güç, İsrail'in saldırıları sonrası geçiş döneminde başlıca denetleyici otorite olarak görev yapacak.İsrailli gazete, Türkiye'den Gazze'ye gidecek AFAD ekiplerinin görev gücünün bir parçası olup olmadığı konusunda net bir bilginin olmadığını, ancak bunun Gazze'nin yeniden inşasına yönelik planın en hassas ve karmaşık unsurlarından biri olduğunu belirtti.