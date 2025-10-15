Trump af istemişti! Netanyahu yeniden mahkemeye çıktı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla yeniden mahkemede.İsrailli yayın kuruluşu Kanal 12'nin aktardığı bilgilere göre, soykırımcı Binyamin Netanyahu bugün yolsuzluk suçlamalarıyla mahkemeye çıktı.ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Gazze ateşkesi için Mısır'daki zirveye gitmeden önce İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af çağrısında bulunmuştu.Trump, pazartesi günü 'Netanyahu'yu affedin' çağrısını yineleyerek, yıllardır kendisini takip eden bu davaların kapanmasının zamanının geldiğini söylemişti.Netanyahu ve eşi Sara'nın, zengin iş adamlarından siyasi çıkarlar karşılığında değeri 700 bin şekelden (210 bin dolar) fazla olan lüks hediyeler -aralarında 'lüks purolar, mücevherler ve şampanya şişeleri' de vardı- aldıkları belirtiliyor.Soykırımcı Netanyahu ayrıca, iki İsrail medya kuruluşu aracılığıyla medya yayınlarını kendi lehine etkilemeye çalıştığı iki ek davayla da karşı karşıya.