Tekirdağ'da yangın paniği! 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 kartlı apartmanın otoparkındaki bir otomobilde patlama meydana geldi. Olay sonrası araçta çıkan yangından yayılan dumanın kapladığı apartmanda mahsur kalan 10 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Ekleme: 15.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 15.10.2025 - 21:47
Tekirdağ'da yangın paniği! 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldıOlay, saat 18.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın otoparkındaki araç, iddiaya göre bomba gibi patlayarak alev aldı.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyulurken, apartmanı kısa sürede duman sardı. İlk belirlemelere göre çok sayıda vatandaş dumandan etkilenirken, binada mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, otoparkta bulunan 2 aracın zarar gördüğü öğrenildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.