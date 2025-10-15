Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu'ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Türk Devletinin varlığını bizlere en kritik anlarda hissettirdiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.Gazze'de Türkiye'nin ilk günden itibaren haklının ve adaletin safında yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, '7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum' dedi.'TÜRK DEVLETİNİN VARLIĞINI BİZLERE EN KRİTİK ANLARDA HİSSETTİRDİNİZ'Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer alan Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.Kantoğlu, 'Global Sumud Filotillanın Türk, kadın aktivistlerinden biri olarak süreç boyunca Türk Devletinin varlığını bizlere en kritik anlarda hissettirdiniz; tahliye süresince ve sonrasında karşılamada gösterilen kucaklayıcı, nazik ev sahipliğiniz ile misafir edilen yabancı aktivistlerin gönlüne bir dostluk tohumu ektiniz.Tüm bunlara şahitlik ettim, Devletimle gurur duydum. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı, Allah bu devlete ve bu millete zeval vermesin. Mevla kötülere, zalimlere, düşmanlık edenlere, göz dikenlere fırsat vermesin' ifadelerini kullandı.