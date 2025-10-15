Malatya’da feci kaza! Pikapla hafriyat kamyonu çarpıştı...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, saat 13.50 sıralarında C.E. yönetimindeki açık kasa pikap ile İ.K. idaresindeki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, pikapta yolcu olarak bulunan 1982 doğumlu Mehmet Ali Şen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.