Hakkari’de ayı saldırısı! Genç kolundan yaralandı
Geçitli köyü Taşlıca mezrasında ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.
Hakkari'nin Geçitli köyüne bağlı Taşlıca mezrasında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ağaçlık alanda aniden ortaya çıkan bir ayı, Ziya Kurt isimli gence saldırdı. Ayı, genç adamı kolundan ısırarak yaraladı.
BABASI VE KÖPEK YARDIMA KOŞTU
Ziya Kurt'un yardım çığlıklarını duyan babası Mikail Kurt, yanındaki köpeğiyle birlikte hızla olay yerine gitti. Köpeğin ayıya saldırması üzerine hayvan ormanlık alana doğru kaçarak uzaklaştı.
YARALI GENCİN DURUMU İYİ
Saldırının ardından yaralanan genç, yakınları tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ziya Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
