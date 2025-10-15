Hakkari’de ayı saldırısı! Genç kolundan yaralandı

Hakkari'nin Geçitli köyüne bağlı Taşlıca mezrasında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ağaçlık alanda aniden ortaya çıkan bir ayı, Ziya Kurt isimli gence saldırdı. Ayı, genç adamı kolundan ısırarak yaraladı.Ziya Kurt'un yardım çığlıklarını duyan babası Mikail Kurt, yanındaki köpeğiyle birlikte hızla olay yerine gitti. Köpeğin ayıya saldırması üzerine hayvan ormanlık alana doğru kaçarak uzaklaştı.Saldırının ardından yaralanan genç, yakınları tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ziya Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.