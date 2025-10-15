  • USD: 41,76 - 41,84
Bursa merkezli DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli DEAŞ operasyonunda 10 gözaltıTEM ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 9'unun yabancı uyruklu olduğu, örgüt mensuplarının kullandığı yasadışı haberleşme uygulamalarını kullandıkları ve illegal para transfer sistemi üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi.

10 GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Bursa, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve delil niteliği taşıyan evraklara el konuldu.

2 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.