AK Partili Büyükgümüş'ten Özel'e 'omurga' tepkisi: Gözlerine girmek istediğin liderler Cumhurbaşkanımızı alkışlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugün düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp, 'omurgasız' imasında bulundu.Özel'in bu sözlerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tepki gösterdi."Yönettiği belediyeler yolsuzluk çukurunda debelenen bir partinin şaibeli Genel Başkanı utanmadan "omurgalı duruş"tan bahsediyor." diyen Büyükgümüş, "Sen, omurganı, aklını, onurunu genel başkanlıkla takas etmiş bir figüransın. Sen, yurt dışında kimsenin seni önemsemediği toplantılarda ülkeni şikayet ederek dikkat çekmeye çalışan bir zatsın." ifadelerini kullandı.Özel'in gözlerine girmek için çırpındığı liderlerin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığını vurgulayan Büyükgümüş, "Dış politika konusunda ahkam kesmeden önce musluklarını susuz bırakıp sokaklarına çöp yığdığınız şehirlerimizin hesabını ver." dedi.