Sokak ortasında akran zorbalığı

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde geçtiğimiz hafta yaşanan akran zorbalığı henüz hafızalardan silinmemişken; bir akran zorbalığı da şehir merkezinde yaşandı. Soda dökme tartışmasıyla başlayan kavgada bir kız öğrenci, okul çıkışı sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi dakikalarca darp etti. Olay çevredeki öğrenciler tarafından anbean kaydedildi.

Korkunç olay geçtiğimiz hafta okul çıkışı meydana geldi. Çanakkale Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.İ.Ç., daha önceden sınıf arkadaşı olan Vahit Tuna Anadolu Lisesi öğrencisi E.A. ile öğle arasında bir kafede karşılaştı. İddiaya göre E.A. arkadaşı B.İ.Ç'nin üzerine yanlışlıkla soda döktü.Kafe de başlayan tartışma sokağa taştı. Kameralara da yansıyan olayda B.İ.Ç., saçından sürükleyerek yere yatırdığı arkadaşını dakikalarca yol ortasında darp etti. Korkunç olay, diğer öğrencilerin ve yoldan geçenlerin araya girmesiyle son buldu.ŞİKAYETÇİ OLDULARDarp edilen E.A. yaşadıklarını ailesiyle paylaşmasının ardından aile B.İ.Ç.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve pedagog eşliğinde ifadesi alınan B.İ.Ç. darp edilenin önce kendisi olduğunu iddia etti. Emniyet'teki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen B.İ.Ç. serbest bırakıldı.