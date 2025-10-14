Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gazetecinin "Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda da yardımcı olabilir mi?" sorusuna "Erdoğan yapabilir" diyerek yanıt vermesinin ardından Kremlin'den bir açıklama geldi.Kremlin açıklamasında; Ukrayna'daki çözüme ilişkin Erdoğan ve Putin arasında yeni bir telefon görüşmesinin gerçekleşebileceğini söyledi.YENİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞEBİLİRKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin şu ana kadar Ukrayna’daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, “Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler” ifadelerini kullandı.EN SON 7 EKİM'DE GÖRÜŞTÜLERCumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.