İsrail basınından Türkiye'ye küstah saldırı! Ankara’nın barıştaki rolünü kabullenemediler

İsrail merkezli İsrael Hayom gazetesinde yayımlanan skandal bir yazıda, Türkiye ve Katar açıkça hedef alındı.Haberde, iki ülkenin 'barış sürecinin değil, sorunun parçası' olduğu ileri sürülerek, Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek rahatsız etti.İsrailli gazete, Trump'ın ateşkes planını 'Gazze'de savaşın bitişi değil, yeni bir siyasi mücadele.' olduğunu ileri sürdü.Haberde, 'Eğer Türkiye ve Katar masada olursa ateşkes yenilgiye dönüşür; dışlanırlarsa yeni bir düzen doğar' denilerek, Ankara hedef tahtasına oturtuldu.İsrael Hayom, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli okullarda 7 Ekim'i 'Filistin Farkındalık Günü' olarak anmasını da hedef aldı.Haberde, okullarda 'Filistin Farkındalık Günü' kapsamında dayanışma etkinliği yapılması dahi eleştirildi. Öğrencilerin Gazze'de soykırımı anması İsrail'in insanlık dışı yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.İsrael Hayom gazetesi, Doha'ya yönelik İsrail saldırısının 'Katar'ın dokunulmazlığını bitirdiğini' iddia etti.Gazete, Katar'ın Hamas liderlerine ev sahipliği yapamayacağını savunurken, Türkiye'yi de aynı kefeye koyarak 'Hamas'a sığınak sağlayanlara Gazze'nin anahtarları verilmeyecek' ifadeleriyle tehditkâr bir dil kullandı.Haberde, Türkiye'nin barış ve insani yardımlaşma vurgusu, 'işgal stratejisi' olarak nitelendirildi.Gazete, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan başlayarak Türkiye'yi hedef aldı, 'barış operasyonlarını' işgal olarak göstermeye çalıştı.Haberde, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in görüşlerine yer verilerek, Erdoğan'a Gazze'de rol verilmesinin 'Hamas'ı yeniden silahlandırmak' anlamına geleceği ileri sürüldü.Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi de 'Gazze ateşkesi Yunanistan ve Türkiye'yi nasıl etkiliyor?' başlıklı haberinde, Atina yönetiminin ateşkesin etkilerini anlamaya çalıştığını yazdı.Haberde, Yunan yetkililerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolünün arttığının farkında oldukları bildirildi.Yunan gazete, Türkiye'nin Gazze'deki varlığından tedirginlik duyarak bunun 'jeopolitik güç göstergesi değil, aşırı yayılmanın göstergesi' olduğunu ileri sürdü.