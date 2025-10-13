Gazze için tarihi gün! Liderler 'Niyet Belgesi'ni imzaladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da 'Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine iştirak etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde karşılandı. Trump'la burada bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından fotoğraf çektirdi.ABD Başkanı Trump'ın katılımcı ülkelerin liderlerini karşılamasının ardından aile fotoğrafına geçildi.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump'ın davetine icabetle ülkeye gelen Erdoğan'ın katıldığı imza töreni birçok ülkeden liderlerin de alana gelmesiyle başladı.Törenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Trump yaptı.'ÇOK KAPSAMLI BİR ANLAŞMA'Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının çok kapsamlı olduğunu ve bunun bir parçası olmanın büyük onur olduğunu dile getiren Trump, 'Her şeyle ilgili anlaşmamız var. Rehineleri kurtardık. Planımıza uygun şekilde rehineleri aldık. Ne yazık ki bir sürü ölü bedeni de bulduk. Bazılarını da bulamadık. Kalan bedenlerin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu çok üzücü bir durum.' dedi.'ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'Trump, '300 yıllık çatışmayı sonlandırdık. Bu masada ülkelerini temsil eden liderler çok iyi. Katar'a da teşekkür ediyorum. Harika bir beyefendi kendisi. Uzun zamandır dost olduğum bir adam.' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Trump, 'Çetin adamları daha çok seviyorum. Türkiye'deki beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. NATO'da sorun olunca onunla konuşmak için beni arıyorlar. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı. Dostluğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum.' diye konuştu.İYİ NİYET BELGESİ İMZALANDIBunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Anlaşması'nı imzaladı.Liderler daha sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.Törenin ardından katılımcılar, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin yapılacağı salona geçti.'HERKESİN İMKANSIZ DEDİĞİ ŞEYİ BAŞARDIK'Trump, burada yaptığı açıklamada, 'Niyet Belgesi'nin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Trump, 'Herkesin imkansız dediği şeyi başardık. Orta Doğu'da barışı sağladık' dedi.'ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİRİSİ'Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü birisi. Onu çok seviyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var. Gazze'de yıllardır süren savaş bitti.' dedi.