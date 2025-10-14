  • USD: 41,75 - 41,82
  • EURO: 48,25 - 48,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Ekleme: 14.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 14.10.2025 - 21:16 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.33'te meydana gelen sarsıntı yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum ile karışılaşılmadı.