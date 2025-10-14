Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 20.33'te meydana gelen sarsıntı yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum ile karışılaşılmadı.