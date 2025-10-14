18 yıl önce kumpas kurmuşlardı! 6 FETÖ’cü yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na 12 Haziran 2007 tarihinde, Ümraniye'de bir gecekonduda bomba bulunduğu şeklinde gelen ihbar sonucu soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Soruşturma kapsamında tutuklanan ve 1 ay sonra tahliye olan bir şahsın tanık beyanlarına göre 2 mağdur ailesine ulaşarak olayın bir kumpas olduğunu, vicdanen rahatsız hissettiğini söylediği iddia edildi.Soruşturma kapsamında şüpheli şahısların ihbar tarihi ve sonrasında HTS ve baz kayıtlarının bulunduğu belirlendi.Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, geçmiş tarihli bilirkişi raporları ile güncel tarihli bilirkişi raporları arasında çelişkilerin bulunduğu da tespit edildi.Operasyonda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu sandıkta Olay Yeri İnceleme görevlilerince yapılan güncel tarihli incelemede, operasyon tarihinde Jandarma İstihbarat Yüzbaşı rütbesinde bulunan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında hala tutuklu bulunan bir şahsın parmak izinin eşleştiği belirlendi.Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları ve devam eden soruşturmalar öncesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yapılanmasında Emniyet İmamı ve MİT İmamı görevlerinde bulunan 2 şahsın, yurt dışına çıkarken Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınacak şahıslardan bazılarının isimlerinin kodlanmış şekilde üzerlerinde bulunduğu tespit edildi.Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde, operasyon düzenlendi.Operasyonda 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.