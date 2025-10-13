Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! 'Harika işler çıkardı'

Dünyanın bugün Orta Doğu'ya kilitlendi. Hamas ve İsrail arasında merakla beklenen rehine takası süreci başladı. Mısır'da varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrailli 7 rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiği açıklandı. Filistinli tutsakların serbest bırakılmak üzere otobüslere bindirildiği kaydedildi.Bu tarihi günde İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret öncesinde uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.Trump, “Herkes Gazze’deki ateşkes anlaşmasından memnun. Herkes barışın bir parçası olmak istiyor” dedi. Ateşkesin kalıcı olacağına inandığını vurgulayan Trump, “Gazze’de savaş sona ermeli” ifadelerini kullandı.Başkan ayrıca, bölgeye konuşlandırılması planlanan çok uluslu güçle ilgili olarak, “Uluslararası güç tüm ülkeler için önemli olacak” değerlendirmesinde bulundu.Trump, İsrail’e inişinden kısa süre önce yaptığı açıklamada ise “Bize sözlü ve kesin garantiler verildi” diyerek, anlaşmanın tarafları arasında güven tesis edildiğini söyledi.Tel Aviv’e vardığında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Trump, “Gazze’deki ateşkes, dünyayı bir araya getiren bir başarıdır” ifadelerini kullandı.“Netanyahu beni Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi ve onunla ilişkim çok iyi. Netanyahu doğru kişi, doğru yerde."Trump, önceki ABD yönetimlerini sert sözlerle eleştirerek, “Biden ve Obama İran’ı destekledi. İran’ı desteklediğinizde, bu işe yaramaz” dedi.İran’ın nükleer programına ilişkin değerlendirmesinde ise Trump, muhtemel bir tehditten dönüldüğünü savundu:“İran nükleer tesisini yok etmeseydik ve aynı anlaşmayı yapmasaydık, bunun üzerinde kara bir bulut olurdu.”"Gazze'de önce enkaz kaldırılmalı. Savaş bitti ateşkes sürecek.""Beni hayal kırıklığına uğratacaklarına ihtimal vermiyorum."“İki ay içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Şimdi kara bulut yok, endişelenmeleri gereken kimse yok."Erdoğan bize çok yardımcı oldu. Harika işler çıkardı."