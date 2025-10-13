Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümünü tebrik etmek için yayımladığı mesajında "Milli Mücadelemizin karargahı olan, Büyük Zafer'e giden yolda tarihi bir rol oynayan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 102. yılını tebrik ediyorum" dedi.

