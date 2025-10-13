Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatlarındaki artış haftanın ilk gününde de devam ediyor. Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar da 13 Ekim Pazartesi altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Ekim altın fiyatları...
Altın rekorlara doymuyor. Haftanın ilk işlem gününü de yükselişle açan altın istikrarlı artışını sürdürüyor. 10 Ekim Cuma gününü 5 bin 345 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 442,52 TL'den işlem görüyor. Haftalardır rekor kıran altın fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...
13 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.441,77 TL
SATIŞ: 5.442,52 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.166,00 TL
SATIŞ: 9.256,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 18.332,00 TL
SATIŞ: 18.518,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 36.551,00 TL
SATIŞ: 36.873,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.115,14 TL
SATIŞ: 5.345,55 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.047,45 dolar
SATIŞ: 4.048,03 dolar
