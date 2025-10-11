2 marka daha ifşa oldu! Ticaret Bakanlığı bu ürünleri acil toplatıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada bir ürünün kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığı belirtildi. Yapılan incelemelerde usulsüzlüklerin ürün güvenliği açısından tehdit oluşturduğu tespit edildi.Rol Yapan Oyuncaklar Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji Kaktüs Figürlü Oyuncak (Dans Etme, Şarkı Söyleme Vb. - Şarjlı, Elektronik Fonksiyonlu)'Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Fiziksel Ve Mekanik Özellikler Değerlendirmesinde 'F: Kalır' Sonuç Almıştır: Kısım 6 Ambalajlama - 'Açıklama: Madde 8.25.1'E Göre Ortalama Kalınlığı≥0.038 Mm Olmalıdır. Ortalama Kalınlık Ön: 0,024 Mm Ortalama Kalınlık Arka: 0,024 Mm Olarak Ölçülmüştür.'Ürünün 'Oyuncak Güvenliği-Mekanik Ve Fiziksel Özellikler' Testlerinden Ts En 71-1 Madde 5.1B'ye Aykırı Olarak Küçük Parça İçermesi, Madde 5.10'A Aykırı Olarak Küçük Top İçermesi, Madde 5.13'E Aykırı Olarak Peluş Anahtarlığın Zincirine Takılı Vantuzun Tork Testinde Kopması Ve E Kalıbından Geçerek Küçük Parça Oluştuması. Bununla Birlikte Ürünün Etiketlemesi İle İlgili Kısımda; Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 3.Fıkrasına Aykırı Olarak İthalatçının Kayıtlı Ticari İsmi Veya Kayıtlı Ticari Markası Ve Kendilerine Ulaşılabilecek Adresinin Bulunmaması, Ce İşareti Yönetmeliğinin 9.Maddesinni 2.Fıkrasına Aykırı Olarak Ce İşaretinin Boyutunun 5Mm'den Küçük Olması. Peluş Anahtarlık Ürünün Oyuncak Bebek Yüz Parçasında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in Ek-17 Listesinde Yer Alan 1000 Mg/Kg Üst Limit Değerini Geçmemesi İstenen Oyuncak Ürünlerinde Kısıtlı Kimyasallardan 7200 Mg/Kg Dınp Ve 99.050 Mg/Kg Dehp Fitalat Bileşikleri İhtiva Ettiği Tespit Edilmiştir.